Letnia Wyprzedaż w sklepie GOG.com. Ponad 5000 gier na PC taniej nawet o 95%

Tylko kilka dni dzieli nas od początku kalendarzowego lata.
Tymczasem już dzisiaj na GOG.com ruszyła Letnia Wyprzedaż, w ramach której przeceniono całą masę gier. W niższych cenach dostępne są m.in. takie tytuły jak Cairn, Clair Obscur: Expedition 33, Cyberpunk 2077: Widmo Wolności, Hollow Knight: Silksong, Manor Lords, Replaced, STALKER 2: Heart of Chornobyl czy Timberborn. Zniżki sięgają nawet 95%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą.
Letnia Wyprzedaż w sklepie GOG.com kończy się 9 lipca o 9:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Letnia Wyprzedaż 2026 w sklepie GOG.com
Letnia Wyprzedaż 2026 w sklepie GOG.com – wybrane oferty:
Cairn – (zamiast 87,99 PLN ) 110 PLN
Clair Obscur: Expedition 33 – (zamiast 143,19 PLN ) 179 PLN
Control Ultimate Edition – (zamiast 25,35 PLN ) 169 PLN
Cyberpunk 2077: Widmo Wolności – (zamiast 54,99 PLN ) 99,99 PLN
Disco Elysium: The Final Cut – (zamiast 29,99 PLN ) 119,99 PLN
DOOM Eternal – (zamiast 44,19 PLN ) 134 PLN
Dredge - Complete Edition – (zamiast 92,49 PLN ) 184,99 PLN
Hollow Knight: Silksong – (zamiast 56,25 PLN ) 74,99 PLN
Indiana Jones i Wielki Krąg – (zamiast 179,45 PLN ) 299,09 PLN
Life is Strange: Before the Storm – (zamiast 12,19 PLN ) 60,99 PLN
Manor Lords – (zamiast 97,49 PLN ) 149,99 PLN
Mark of the Ninja Remastered – (zamiast 21,59 PLN ) 71,99 PLN
Papers, Please – (zamiast 17,99 PLN ) 35,99 PLN
Replaced – (zamiast 63,19 PLN ) 79 PLN
Sherlock Holmes: The Awakened – (zamiast 18,89 PLN ) 105,99 PLN
Silent Hill 2 Remake – (zamiast 149,55 PLN ) 299,09 PLN
Silent Hill f – (zamiast 169,55 PLN ) 339,09 PLN
STALKER 2: Heart of Chornobyl – (zamiast 160,99 PLN ) 229,99 PLN
Timberborn – (zamiast 111,99 PLN ) 139,99 PLN
Tunic – (zamiast 53,99 PLN ) 107,99 PLN
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