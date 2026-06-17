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Letnia Wyprzedaż w sklepie GOG.com. Ponad 5000 gier na PC taniej nawet o 95%

Mikołaj Ciesielski
2026/06/17 18:30
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Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. Cairn, Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong czy Replaced

Tylko kilka dni dzieli nas od początku kalendarzowego lata. Tymczasem już dzisiaj na GOG.com ruszyła Letnia Wyprzedaż, w ramach której przeceniono całą masę gier. W niższych cenach dostępne są m.in. takie tytuły jak Cairn, Clair Obscur: Expedition 33, Cyberpunk 2077: Widmo Wolności, Hollow Knight: Silksong, Manor Lords, Replaced, STALKER 2: Heart of Chornobyl czy Timberborn. Zniżki sięgają nawet 95%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą.

Letnia Wyprzedaż w sklepie GOG.com kończy się 9 lipca o 9:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Letnia Wyprzedaż 2026 w sklepie GOG.com
Letnia Wyprzedaż 2026 w sklepie GOG.com

Letnia Wyprzedaż 2026 w sklepie GOG.com – wybrane oferty:

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GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.gog.com/pl/summer-sale

Tagi:

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promocja
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GOG.com
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
GOG
okazja
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112