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Lenovo opublikowało specyfikację kolejnego Legion Pro 5 Gen 10

Paweł Rudy
2026/07/09 20:11
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Nowa wersja z RTX 5070 12 GB

Lenovo dodało model Legion Pro 5 16AFR10 do swojej bazy danych. Ten 16-calowy laptop gamingowy łączy procesor AMD Ryzen 9 9955HX z układem graficznym GeForce RTX 5060 lub RTX 5070.

Lenovo potwierdza wersje RTX 5070 wyposażone zarówno w 8 GB, jak i 12 GB pamięci.

Obie konfiguracje RTX 5070 oferują taktowanie boost do 2347 MHz, współczynnik TGP na poziomie 115 W oraz szacowaną wydajność 798 AI TOPS.

Model z 12 GB pamięci zwiększa tym samym pojemność pamięci o 50% bez zmiany konfiguracji zasilania GPU czy taktowania ze strony Lenovo.

Dostępna jest również opcja z układem RTX 5060 8 GB ze współczynnikiem TGP wynoszącym 115 W i taktowaniem boost dochodzącym do 2497 MHz.

Lenovo opublikowało specyfikację kolejnego Legion Pro 5 Gen 10

Sama NVIDIA potwierdziła wspomnianą wersję RTX 5070 na trudne czasy z 12 GB pamięci już w kwietniu.

Firma przekazała, że karta wykorzystuje kości GDDR7 o gęstości 24 GB, dając producentom laptopów dostęp do kolejnej puli dostaw pamięci obok istniejących kości 16 GB.

Specyfikacja firmy NVIDIA wykazuje 4608 rdzeni CUDA oraz 384 GB/s przepustowości dla układu RTX 5070 do urządzeń mobilnych, co obejmuje zarówno konfigurację z 8 GB, jak i 12 GB pamięci.

GramTV przedstawia:

Procesor Ryzen 9 9955HX wyposażony jest w 16 rdzeni Zen 5, 32 wątki i taktowanie boost dochodzące do 5,4 GHz.

System obsługuje pamięć DDR5-5600 poprzez dwa gniazda SO- DIMM. Lenovo potwierdza obecnie konfiguracje z maksymalnie 32 GB pamięci RAM.

Pamięć masową zapewniają dwa gniazda M.2 PCIe 4.0 x4, więc można wygodnie dołożyć dysk.

Opcje wyświetlacza obejmują 16-calowe panele OLED o rozdzielczości 2560×1600 i częstotliwości odświeżania 165 Hz lub 240 Hz.

Obie wersje obsługują typową jasność SDR na poziomie 500 nitów, szczytową jasność HDR wynoszącą 1100 nitów, 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, certyfikat DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision oraz NVIDIA G-SYNC.

Legion Pro 5 wyposażony jest w akumulator o pojemności 80 Wh, zasilacz o mocy 245 W i waży około 2,3 kg w wersji z panelem OLED.

Łączność obejmuje trzy porty USB-A, dwa porty USB-C o przepustowości 10 Gb/s, złącze HDMI 2.1, Gigabit Ethernet oraz opcjonalne Wi-Fi 7.

Lenovo nie potwierdziło jeszcze cen ani daty premiery rynkowej konfiguracji z układem RTX 5070 12GB, czyli podobna historia co w zapowiadanej ostatnio budżetowej serii laptopów od Gigabyte.

Tagi:

Tech
laptopy dla graczy
Lenovo Legion
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112