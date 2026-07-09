Lenovo opublikowało specyfikację kolejnego Legion Pro 5 Gen 10

Lenovo dodało model Legion Pro 5 16AFR10 do swojej bazy danych. Ten 16-calowy laptop gamingowy łączy procesor AMD Ryzen 9 9955HX z układem graficznym GeForce RTX 5060 lub RTX 5070.
Nowa wersja z RTX 5070 12 GB
Nowa wersja z RTX 5070 12 GB
Lenovo dodało model Legion Pro 5 16AFR10 do swojej bazy danych. Ten 16-calowy laptop gamingowy łączy procesor AMD Ryzen 9 9955HX z układem graficznym GeForce RTX 5060 lub RTX 5070.
Lenovo potwierdza wersje RTX 5070 wyposażone zarówno w 8 GB, jak i 12 GB pamięci.
Obie konfiguracje RTX 5070 oferują taktowanie boost do 2347 MHz, współczynnik TGP na poziomie 115 W oraz szacowaną wydajność 798 AI TOPS.
Model z 12 GB pamięci zwiększa tym samym pojemność pamięci o 50% bez zmiany konfiguracji zasilania GPU czy taktowania ze strony Lenovo.
Dostępna jest również opcja z układem RTX 5060 8 GB ze współczynnikiem TGP wynoszącym 115 W i taktowaniem boost dochodzącym do 2497 MHz.
Sama NVIDIA potwierdziła wspomnianą wersję RTX 5070 na trudne czasy z 12 GB pamięci już w kwietniu.
Firma przekazała, że karta wykorzystuje kości GDDR7 o gęstości 24 GB, dając producentom laptopów dostęp do kolejnej puli dostaw pamięci obok istniejących kości 16 GB.
Specyfikacja firmy NVIDIA wykazuje 4608 rdzeni CUDA oraz 384 GB/s przepustowości dla układu RTX 5070 do urządzeń mobilnych, co obejmuje zarówno konfigurację z 8 GB, jak i 12 GB pamięci.
Procesor Ryzen 9 9955HX wyposażony jest w 16 rdzeni Zen 5, 32 wątki i taktowanie boost dochodzące do 5,4 GHz.
System obsługuje pamięć DDR5-5600 poprzez dwa gniazda SO- DIMM. Lenovo potwierdza obecnie konfiguracje z maksymalnie 32 GB pamięci RAM.
Pamięć masową zapewniają dwa gniazda M.2 PCIe 4.0 x4, więc można wygodnie dołożyć dysk.
Opcje wyświetlacza obejmują 16-calowe panele OLED o rozdzielczości 2560×1600 i częstotliwości odświeżania 165 Hz lub 240 Hz.
Obie wersje obsługują typową jasność SDR na poziomie 500 nitów, szczytową jasność HDR wynoszącą 1100 nitów, 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, certyfikat DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision oraz NVIDIA G-SYNC.
Legion Pro 5 wyposażony jest w akumulator o pojemności 80 Wh, zasilacz o mocy 245 W i waży około 2,3 kg w wersji z panelem OLED.
Łączność obejmuje trzy porty USB-A, dwa porty USB-C o przepustowości 10 Gb/s, złącze HDMI 2.1, Gigabit Ethernet oraz opcjonalne Wi-Fi 7.
Lenovo nie potwierdziło jeszcze cen ani daty premiery rynkowej konfiguracji z układem RTX 5070 12GB, czyli podobna historia co w zapowiadanej ostatnio budżetowej serii laptopów od Gigabyte.
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