Lenovo opublikowało specyfikację kolejnego Legion Pro 5 Gen 10

Lenovo dodało model Legion Pro 5 16AFR10 do swojej bazy danych. Ten 16-calowy laptop gamingowy łączy procesor AMD Ryzen 9 9955HX z układem graficznym GeForce RTX 5060 lub RTX 5070.

Lenovo potwierdza wersje RTX 5070 wyposażone zarówno w 8 GB, jak i 12 GB pamięci.

Obie konfiguracje RTX 5070 oferują taktowanie boost do 2347 MHz, współczynnik TGP na poziomie 115 W oraz szacowaną wydajność 798 AI TOPS.

Model z 12 GB pamięci zwiększa tym samym pojemność pamięci o 50% bez zmiany konfiguracji zasilania GPU czy taktowania ze strony Lenovo.

Dostępna jest również opcja z układem RTX 5060 8 GB ze współczynnikiem TGP wynoszącym 115 W i taktowaniem boost dochodzącym do 2497 MHz.

Sama NVIDIA potwierdziła wspomnianą wersję RTX 5070 na trudne czasy z 12 GB pamięci już w kwietniu.

Firma przekazała, że karta wykorzystuje kości GDDR7 o gęstości 24 GB, dając producentom laptopów dostęp do kolejnej puli dostaw pamięci obok istniejących kości 16 GB.

Specyfikacja firmy NVIDIA wykazuje 4608 rdzeni CUDA oraz 384 GB/s przepustowości dla układu RTX 5070 do urządzeń mobilnych, co obejmuje zarówno konfigurację z 8 GB, jak i 12 GB pamięci.