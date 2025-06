Koniec szkoły. Czas na granie – gamingowe laptopy i akcesoria w promocji!

Wakacje właśnie się zaczęły, a to idealny moment, by uzbroić się w mocny sprzęt gamingowy – zwłaszcza gdy trwa promocja „Koniec szkoły. Czas na granie!” z laptopami gamingowymi i akcesoriami w atrakcyjnych cenach.

Letnia przerwa to doskonały czas na odpoczynek i... granie bez ograniczeń . Jeśli chcesz wejść w nowy sezon z porządnym sprzętem, który poradzi sobie z najnowszymi tytułami, warto przyjrzeć się promocji, która ruszyła właśnie na stronie 1.pl . W ramach akcji „Koniec szkoły. Czas na granie!” do wyboru są między innymi trzy różne laptopy z serii ASUS TUF Gaming , znane z niezawodności, świetnego chłodzenia i solidnych parametrów.

Na szczycie oferty znajduje się model ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP017W, wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 7435HS, 16 GB pamięci RAM DDR5 i kartę graficzną GeForce RTX 4060 8 GB. Ten zestaw w połączeniu z ekranem 15,6” FHD 144 Hz i systemem Windows 11 sprawia, że masz do dyspozycji maszynę gotową do grania na wysokich detalach, bez kompromisów. A to wszystko w cenie obniżonej na czas trwania akcji.

Jeśli szukasz bardziej budżetowego rozwiązania, warto zwrócić uwagę na ASUS TUF Gaming A15 FA506NC-HN002W z Ryzenem 5 7535HS, 8 GB RAM i kartą RTX 3050 4 GB. To idealna opcja dla graczy, którzy chcą korzystać z mocy RTX bez wydawania fortuny. Sprzęt oferuje również 144-hercowy ekran FHD, system Windows 11 i gamingową klawiaturę z podświetleniem RGB – wszystko, czego potrzeba do komfortowej rozgrywki i codziennego użytkowania.

Ciekawą alternatywą dla miłośników większych ekranów jest też ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-I5085W z nowym procesorem Intel Core i5-210H, 16-calowym ekranem FHD 144 Hz i grafiką RTX 4050 6 GB. W połączeniu z 8 GB RAM DDR5 i dyskiem SSD 512 GB laptop sprawdzi się nie tylko w grach, ale również w zadaniach kreatywnych, np. edycji wideo czy streamingu.

Gamingowe akcesoria też w promocji

W ramach tej samej akcji promocyjnej nie zabrakło także akcesoriów dla graczy, które doskonale uzupełnią każdy zestaw gamingowy. Jeśli szukasz solidnej i eleganckiej torby na swojego laptopa, ASUS Nereus Notebook Case 16” będzie świetnym wyborem. Lekka, czarna torba typu briefcase pomieści nie tylko komputer, ale też dokumenty i akcesoria, zapewniając bezpieczeństwo w transporcie.