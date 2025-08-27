Framework wprowadza zasilacze o mocy 240W

Wczoraj Framework ogłosił dużą aktualizację swojego Laptopa 16, który pierwotnie zadebiutował z serią AMD Ryzen 7040.
Odświeżony model wspiera teraz nowe procesory Ryzen AI HX i oferuje ulepszenie z Radeon RX 7700S do NVIDIA RTX 5070, dostępnego jako osobny moduł.
Aby sprostać większym wymaganiom w grach, Framework wprowadził także ładowarkę USB-C 240 W.
Poprzedni zasilacz USB-C 170 W nie był wystarczający do jednoczesnego grania i ładowania, ponieważ system pod obciążeniem pobierał więcej prądu niż dawało ładowanie.
Nowy zasilacz 240 W eliminuje ten problem i jest pierwszym na rynku rozwiązaniem tego typu dołączonym do laptopa.
Ładowarka wyceniona na $109 wypada taniej niż podobne modele firm Delta i Ugreen, a przy tym pozostaje kompaktowa.
Umożliwia też uproszczone dokowanie przy użyciu jednego kabla, dzięki modułowi GPU RTX 5070, który zawiera własny port USB-C 240 W z obsługą DisplayPort i podstawowego USB.
Niektórzy chwalą uniwersalność USB-C i modularne ulepszanie grafiki, inni wskazują na kompromisy w efektywności względem klasycznych gniazd zasilania oraz obawy o skalowanie powyżej 240 W w przyszłych laptopach dla graczy.
Najważniejsze jest jednak, że nowa ładowarka będzie też wspierana przez pierwsze edycje laptopów Framework, więc problem rozładowywania baterii podczas grania został efektywnie usunięty.
