Dream Machines RT5090-16PL32 to gamingowy potwór wspierany cieczą!

Dla wielu połączenie laptopa oraz chłodzenia wodnego brzmi jak bardzo dziwny, gamingowy sen… ale Dream Machines udało się wcielić go w życie i to w całkiem sprytny sposób.

Zdaję sobie sprawę z tego, iż dla wielu osób może być dość zaskakujące mówienie o laptopie z możliwością wsparcia go chłodzeniem wodnym… i sam również do tego grona się zaliczałem. Głównie dlatego, że jednak w większości przypadków tego typu sprzęt kojarzy się nam z możliwością sprawnego przemieszczania się z miejsca na miejsce oraz grania „na wyjeździe”, bo, jak dobrze wiemy – graczem jest się zawsze, a jedna czy dwie rundki wieczorem podczas urlopu to zawsze dobry pomysł.

Dream Machines postanowiło modelem RT5090-16PL32 otworzyć oczy niedowiarkom, serwując z jednej strony mobilność, ale z drugiej wsparcie dla potężnej mocy, gdy mamy zamiar korzystać z laptopa w sposób stacjonarny, nie zważając na ustawienia graficzne w ulubionych grach.

Nie ma co ukrywać – jest to bestia, i to taka, która poradzi sobie nawet z najnowszymi potworkami ze świata gier komputerowych.

Potężna moc Dream Machines RT5090-16PL32 wspomagana cieczą

Tak jak ekipa Dream Machines wspomina na swojej stronie, jest to „maszyna ostateczna”, która powinna poradzić sobie z każdym odpalonym na niej tytułem. Pod względem budowy oraz wyglądu nie odbiega on również od dobrze znanego i minimalistycznego stylu producenta, który stawia głównie na matową czerń, łączącą tworzywa sztuczne z elementami z aluminium. Dodatkowym elementem zestawu jest wspomniane zewnętrzne chłodzenie wodne, które możemy podłączyć do laptopa za pomocą specjalnych rurek. Ono również jest zachowane w prostym, ale gamingowym stylu, z podświetleniem RGB.

Dla tych, którzy zastanawiają się, jak to działa, krótkie wyjaśnienie – z Dream Machines RT5090-16PL32 możemy korzystać na dwa sposoby.

Pierwszy to tryb tradycyjny, w którym zasilanie podłączamy bezpośrednio do komputera i korzystamy z niego tak, jak byśmy to zawsze robili niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Drugim natomiast jest tryb z wykorzystaniem autorskiego chłodzenia wodnego Dream Waterfall. Wtedy zasilanie podłączamy bezpośrednio do chłodzenia, a specjalny kabel zasilający podłączamy do laptopa. Podobnie czynimy z podłączeniem rurek, poprzez które popłynie płyn chłodzący wprost do urządzenia. Tutaj bez problemu możecie wykorzystać wodę zdemineralizowaną czy inne chłodziwo przeznaczone do pecetów.

Natomiast dla zobrazowania tego, z jaką jednostką mamy do czynienia, sprawdźcie specyfikację, którą znajdziecie poniżej:

AMD Ryzen 9 9955HX3D (16 rdzeni / 32 wątki) – jeden z najmocniejszych procesorów aktualnie na rynku.

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (24 GB GDDR7) – tu również pełna moc, bez kompromisów.

Pamięć RAM 32 GB DDR5 5600 MHz – z możliwością rozbudowy do 64 GB RAM.

Dysk SSD 2 TB PCIe 4.0 NVMe (2 sloty M.2) – dla wymagających, którzy chcieliby mocniej się rozbudować.

Ekran 16″ WQXGA (2560×1600), mini-LED, 300 Hz, HDR1000 – jakością potrafiący przebijać niektóre ekrany OLED.

Dostępne złącza: HDMI 2.1, mini DisplayPort 2.1a, 2× USB ‑ C, 3× USB ‑ A, czytnik kart SD (UHS ‑ II), LAN 2.5 GbE, Wi ‑ Fi 6E, Bluetooth.

Zasilacz 420 W, bateria 80 Wh.

Jak możecie zauważyć, Dream Machines RT5090-16PL32 ma spore możliwości rozbudowy na przyszłość, ale również w specjalnym konfiguratorze na stronie producenta możecie sami dobrać dodatkową pamięć RAM czy też pojemniejszy dysk SSD. Z drugiej strony, jeśli po kilku latach stwierdzicie, że potrzebujecie takiego wsparcia, to możecie sami rozbudować laptopa bez utraty gwarancji ze strony producenta.

Jak wypada Dream Machines RT5090-16PL32 w grach?