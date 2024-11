LEGO pracuje nad trzema aktorskimi filmami. Jeden z nich szczególnie ucieszy fanów

Grupa LEGO podpisała nową umowę z Universal Pictures, na mocy której powstaną aż trzy aktorskie filmy. To wielka zmiana względem poprzednich produkcji z LEGO, które do tej pory były wyłącznie animowane. Wśród kinowych filmów doczekaliśmy się dwóch części LEGO Przygoda, które zawierały sceny z prawdziwymi aktorami, ale w większości była to animacja, a także LEGO Ninjago: Film, LEGO Batman: Film, a niedawno na wielkich ekranach zadebiutowało Piece by Piece, czyli biografia Pharrella Williamsa stworzona w klockowym świecie. Najwyraźniej duńskiej firmie znudziły się już animowane projekty i teraz postawią na aktorskie produkcje dla całej rodziny.

LEGO szykuje trzy aktorskie filmy

Wszystkie trzy filmy mają już nawet swoich reżyserów. Niezatytułowane jeszcze produkcje nakręcą Jake Kasdan, czyli twórca dwóch najnowszych części Jumanji oraz Czerwonej jedynki, która w listopadzie zadebiutuje w kinach, a także Patty Jenkins, czyli reżyserka dwóch odsłon Wonder Woman oraz Joe Cornish, czyli autor Ataku na dzielnicę oraz Dzieciak, który został królem.