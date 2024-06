LEGO Horizon Adventures naprawdę istnieje. Premiera jeszcze w tym roku, ale jedną platformę ominie

Plotki okazały się prawdziwe i jedną z najważniejszych zapowiedzi Summer Game Fest 2024 było LEGO Horizon Adventures. Produkcja jest owocem współpracy Guerrilla Games, Studio Gobo oraz LEGO, w której doświadczymy przygody Aloy, ale tym razem w klockowej wersji. Poniżej zobaczycie pierwszy zwiastun gry, który zawiera również fragmenty rozgrywki. Podobnie jak w innych grach z serii LEGO, będziemy mogli poznać historię samemu lub w dwuosobowej kooperacji. Produkcja odda do naszej dyspozycji możliwość budowania różnych elementów środowiska, a także zwiedzać ogromny świat znany z dwóch odsłon serii, czy też walczyć z wielkimi robotycznymi stworami. Co istotne, rozgrywka będzie się toczyć w rzucie izometrycznym, a Aloy będzie mogła szyć do przeciwników nie tylko z łuku, ale także poradzić sobie z nimi za pomocą walki wręcz.

LEGO Horizon Adventures – Sony i LEGO oficjalnie zapowiedziały nową odsłonę przygód Aloy

Historia w LEGO Horizon Adventures będzie bardzo podobna do tego, co znamy z poprzednich części. Wygląda więc na to, że otrzymamy skrót wydarzeń przynajmniej z pierwszej odsłony, ale w wersji, która pozwoli zapoznać się z tym światem również młodszym graczom.