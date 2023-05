Każdy przeciwnik w Elden Ring to Malenia? Dla „Let me solo her” to nie problem

„Let me solo her” jest już prawdziwą legenda Elden Ring. Pod koniec marca wspomniany użytkowników podjął się jednak kolejnego wyzwania. Popularny gracz postanowił bowiem ukończyć najnowszą produkcję studia From Software, zamieniając każdego przeciwnika w grze na Malenię, która uważana jest za jednego z najtrudniejszych bossów. Okazuje się, że challenge dobiegł końca, a „Let me solo her” wyszedł z niego zwycięsko.

„Let me solo her” ukończył Elden Ring, w którym każdy przeciwnik został podmieniony na Malenię

„Let me solo her” pochwalił się sukcesem na swoim profilu na portalu społecznościowym Twitter. Popularny gracz opublikował wpis, w którym poinformował, że ukończenie wspomnianego wyzwania zajęło mu około 10 godzin. Użytkownik przyznał również, że decyzja o nieulepszaniu witalności „była błędem”.



Zmagania „Let me solo her” można prześledzić na jego kanale w serwisie YouTube, gdzie znajdują się zapisy z przeprowadzonych w ostatnich tygodniach transmisji live. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast materiał wideo prezentujący ostatni etap wyzwania.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.

Wczytywanie ramki mediów.