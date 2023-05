Layers of Fear z dokładną datą premiery. Gracze mogą już pobierać wersję demo

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć kinowe intro Layers of Fear. Wczoraj natomiast Bloober Team podzieliło się kolejnym materiałem promocyjnym swojej produkcji. Teaser nie grzeszy długością, ale zdradza informację, na którą z pewnością czekało wielu fanów gier krakowskiego studia. Deweloperzy ujawnili bowiem dokładną datę premiery wspomnianego tytułu.

Layers of Fear z czerwcową datą premiery. Bloober Team odkrywa karty

Okazuje się, że Layers of Fear zadebiutuje na rynku już 15 czerwca 2023 roku. To jednak nie koniec dobrych informacji. Wczoraj na platformie Steam pojawiła się również zapowiadana kilka dni temu wersja demonstracyjna. Gracze mogą więc przetestować nadchodzącą produkcję Bloober Team przed zbliżającą się premierą. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ demo dostępne będzie tylko do 22 maja.