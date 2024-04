Kolejna gra twórców Baldur’s Gate 3 również zadebiutuje najpierw w Early Access

Do kwestii premiery we wczesnym dostępie odniósł Michael Douse – dyrektor wydawniczy Larian Studios – w rozmowie z serwisem Game File. Przedstawiciel belgijskiego zespołu w trakcie wywiadu stwierdził, że udostępnienie gry w programie Early Access to obecnie „jedyny sposób”, by upewnić się, że gra rozwija się w dobrym kierunku i spełnia oczekiwania graczy.

Nasza następna gra – cokolwiek to będzie – prawdopodobnie również będzie we wczesnym dostępie […]. Kiedy wydajesz grę w AAA, niezależnie od metody, bez Early Access podejmuje ogromne ryzyko, zakładając, że jest dobra i ludzie ją polubią. We wczesnym dostępie dowiadujesz się tego bardzo szybko – wyjaśnia Douse.

Douse wyjaśnia, że pomaga to „sterować ogromnym statkiem”, jakim jest tworzenie wysokobudżetowych gier. Dyrektor wydawniczy Larian Studios podkreśla jednak, że premiera we wczesnym dostępie również nie jest pozbawiona ryzyka. Deweloper zaznacza również, że nie jest to rozwiązanie dla wszystkich.

To przerażające. Zmienia to twoje studio w firmę świadczącą usługi na żywo, ponieważ musisz karmić tę maszynę. [W przypadku Baldur’s Gate 3 – dop. red.] otwarcie stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić. Powiedzieliśmy: „Nie zamierzamy dodawać historii. Nie oczekujcie tego”. Tak naprawdę nie dodaliśmy treści […]. Ustalenie oczekiwań jest naprawdę kluczowe – mówi Douse.