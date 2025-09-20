Zaloguj się lub Zarejestruj

Ładujcie pistolety - Żyleta wraca

Jakub Piwoński
2025/09/20 20:30
Kultowy film akcji w duchu science fiction dostanie nową, serialową wersję. Pamela Anderson odpowiada za projekt.

Pamela Anderson wraz z synami, Brandonem Thomasem Lee i Dylanem Jaggerem Lee, ogłosiła powstanie własnej firmy produkcyjnej And-Her-Sons Productions. Pierwszym projektem nowego studia będzie serial telewizyjny oparty na kultowej postaci Barb Wire z komiksów Dark Horse Comics z lat 90. Za produkcję odpowiadają UCP i Dark Horse Entertainment – podaje Deadline.

Żyleta
Żyleta

Powstanie nowa wersja kultowej Żylety

Żyleta to jeden z głośniejszych filmów w dorobku. Przypomnijmy, że mowa o filmie akcji w klimacie science fiction (akcja osadzona jest w dystopijnym świecie) z 1996 roku, wyprodukowany przez studio Universal Pictures. Choć obraz nie odniósł sukcesu, z czasem zdobył status filmu kultowego. Co ciekawe, w przyszłym roku minie 30 lat od premiery filmu, co sprawia, że nowa adaptacja nadchodzi w symbolicznym momencie.

Nowy serial i tym razem ma opowiadać historię Barbary Kopetski, znanej jako Barb Wire (Żyleta w polskiej wersji) – nieustraszonej łowczyni nagród, przemierzającej niebezpieczne ulice Steel Harbor. Jest uzbrojona w motocykl, pokaźny arsenał i unikalny sexapil.

Na razie Pamela Anderson nie powróci do swojej dawnej roli – nie wiadomo też, czy w ogóle pojawi się w jakiejkolwiek formie w nadchodzącym projekcie. Na pewno będzie jednak producentem wykonawczym. Wiadomo też, że produkcja ma mieć „inny klimat” niż film z lat 90. A trzeba dodać, że wyróżnikiem oryginału był wylewający z ekranu kicz. Czy tym razem twórcy podejdą do tematu bardziej realistycznie?

Oprócz serialu, w lutym 2026 roku na rynku zadebiutuje zbiorcze wydanie komiksów The Barb Wire Compendium, które połączy wszystkie główne historie z udziałem bohaterki wraz z materiałami dodatkowymi. Dla Anderson to kolejny etap kariery. Ostatnio zdobyła uznanie krytyków za rolę w filmie The Last Showgirl, a także pojawiła się w przebojowym reboocie Nagiej broni u boku Liama Neesona.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/pamela-anderson-barb-wire-tv-series-production-company-1236549860/

Jakub Piwoński

