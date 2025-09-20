Ładujcie pistolety - Żyleta wraca

Pamela Anderson wraz z synami, Brandonem Thomasem Lee i Dylanem Jaggerem Lee, ogłosiła powstanie własnej firmy produkcyjnej And-Her-Sons Productions. Pierwszym projektem nowego studia będzie serial telewizyjny oparty na kultowej postaci Barb Wire z komiksów Dark Horse Comics z lat 90. Za produkcję odpowiadają UCP i Dark Horse Entertainment – podaje Deadline.

Powstanie nowa wersja kultowej Żylety

Żyleta to jeden z głośniejszych filmów w dorobku. Przypomnijmy, że mowa o filmie akcji w klimacie science fiction (akcja osadzona jest w dystopijnym świecie) z 1996 roku, wyprodukowany przez studio Universal Pictures. Choć obraz nie odniósł sukcesu, z czasem zdobył status filmu kultowego. Co ciekawe, w przyszłym roku minie 30 lat od premiery filmu, co sprawia, że nowa adaptacja nadchodzi w symbolicznym momencie.