Kunitsu-Gami: Path of the Goddess przyciągnęło pokaźną liczbę graczy. Capcom chwali się wynikiem

W drugiej połowie lipca na rynku zadebiutowało Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Gra akcji spotkała się z ciepłym odbiorem wśród krytyków, zbierając solidnie oceny . Teraz Capcom chwali się liczbą graczy, jaką przyciągnął tytuł od momentu premiery.

W Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zagrała już masa osób

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess to nowe IP Capcomu, które zadebiutowało na rynku kilka tygodni temu. Tymczasem jak poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych, produkcja przyciągnęła do siebie już ponad 500 tysięcy graczy. Aby uczcić tak pokaźną liczbę zainteresowanych, twórcy postanowili rozdać kilka bonusów w grze: Talisman: Jubilee, Dancing Crane oraz Talisman: Amaterasu.

Warto pamiętać, że liczba przekazana w ostatnim wpisie na platformie X nie oznacza, że właśnie tyle egzemplarzy gry zostało sprzedanych. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess jest bowiem od momentu premiery dostępne również w ramach usługi Xbox Game Pass.