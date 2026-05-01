Kultowy polski komiks doczeka się „smutnego finału”

To jeden z tych tytułów, które w Polsce mają status kultowy. Kapitan Żbik przez lata był dla wielu pierwszym kontaktem z komiksami i ważnym elementem popkultury PRL-u. Teraz wydawnictwo Ongrys zapowiedziało publikację jego ostatniego zeszytu — ale warto od razu wyjaśnić: nie chodzi o zupełnie nową historię.

Na maj 2026 zaplanowano wydanie zeszytu Smutny finał, który pierwotnie ukazał się w 1985 roku. To właśnie on zamykał całą serię już w czasach jej pierwszego wydania. Obecna publikacja to więc wznowienie, czyli ponowne wydanie klasycznego komiksu — tyle że w odświeżonej formie i dla współczesnych czytelników.