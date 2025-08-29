Kultowy film z Alem Pacino otrzyma remake. Kto wcieli się w Człowieka z blizną?

Choć tytuł od razu przywołuje skojarzenia z legendarną kreacją Ala Pacino z 1983 roku w reżyserii Briana De Palmy, Ramirez i Culliver podkreślają, że ich film nie będzie prostym powtórzeniem klasyka. Nowa wersja ma powrócić do literackiego źródła, czyli powieści Armitage’a Traila z 1930 roku.

Danny Ramirez, znany z Top Gun: Maverick oraz Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, przejmuje jedną z najbardziej ikonicznych ról w historii kina. Aktor został obsadzony jako główny bohater w nowym Scarface, który powstaje w ramach jego własnej firmy producenckiej Pinstripes. Projekt rozwija we współpracy z długoletnim przyjacielem i współpracownikiem, Tomem Culliverem.

Scarface to dla nas rola marzeń. Ale to także szansa, by rozwinąć tę historię w sposób, który sam rozumiem. W 2025 roku jest ona bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Dlatego jesteśmy podekscytowani, że możemy się za to zabrać – podkreślił Ramirez.

Dla Ramireza rola Człowiek z blizną ma wymiar osobisty. Aktor, który przez lata występował głównie na drugim planie, otrzymał w końcu szansę na wymagającą pierwszoplanową kreację. Chce w niej połączyć zarówno swoje kolumbijskie, jak i meksykańskie korzenie.

Chcemy unowocześnić tę historię, adaptując oryginalną powieść. Oczywiście istnieje dziedzictwo Pacino z lat 80., a wcześniej film z 1932 roku, ale uważam, że to idealny moment na modernizację. Fakt, że Danny wcieli się w główną rolę, jest naprawdę ekscytujący – powiedział producent.

Projekt powstaje niezależnie od Hollywoodzkiego systemu studyjnego. Choć Universal Pictures nadal kontroluje prawa do wersji De Palmy, oryginalna powieść znajduje się już w domenie publicznej. Ramirez i Culliver zdobyli finansowanie na rozwój i planują stworzyć opowieść mocno osadzoną we współczesnych realiach.

Tom Culliver zaznaczył, że ich podejście różni się od typowych rebootów:

Nie zamierzamy robić tego zachłannie. Mamy coś do powiedzenia przy pomocy tego materiału. W ostatnich 20 latach było zbyt wiele prób tworzenia remake’ów tylko dlatego, że można wykorzystać istniejącą rozpoznawalność marki. Trzeba mieć nową historię do opowiedzenia w ramach tego świata – tłumaczył producent.

Dla Ramireza nowy Człowiek z blizną to nie tylko reinterpretacja znanej historii, lecz także szansa, by opowiedzieć narracje, które w Hollywood były dotąd marginalizowane.

Jest mnóstwo historii – od meksykańsko-amerykańskich, przez latynoamerykańskie, po opowieści latynoskie – w których bohaterowie nie są tylko postaciami drugoplanowymi w cudzej fabule, ale stają się protagonistami. Jednym z wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć, jest tworzenie prestiżowych filmów opartych na historiach, które dotąd były odkładane na bok lub w ogóle nieopowiedziane, bo nie postrzegano ich jako wartościowych finansowo – zaznaczył Ramirez.

Nowy Scarface nie będzie więc próbą odtworzenia sukcesu filmu z Pacino ani nostalgicznej podróży do lat 80. Twórcy chcą wykorzystać legendę marki do stworzenia świeżej, współczesnej opowieści o władzy, ambicjach i cenie, jaką trzeba za nie zapłacić.