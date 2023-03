Kultowy film Alfreda Hitchcocka doczeka się remake’u. Robert Downey Jr w głównej roli

Robert Downey Jr. znalazł już sobie kolejny projekt, którym zajmie się w najbliższych latach. Jak podały amerykańskie media Paramount Pictures zainteresowany jest nakręceniem nowej wersji klasycznego thrillera psychologicznego Alfreda Hitchcocka, Zawrót głowy z 1958 roku. Za scenariusz ma odpowiadać Steven Knight, twórca Peaku Blinders, który ostatnio przejął jeden z niezatytułowanych jeszcze filmów z Gwiezdnych wojen. Gwiazdą widowiska miałby zostać Robert Downey Jr.

Zawrót głowy otrzyma nową wersję

Oryginalny Zawrót głowy to jeden z najważniejszych filmów w dorobku Alfreda Hitchcocka. Produkcja nominowana była do Oscarów za scenografię i dźwięk. Historia opowiada o Johnie „Scottiem” Fergusonie, detektywie policji z San Francisco, który przechodzi na emeryturę z powodu paraliżującego lęku wysokości wywołanego ciężkim przypadkiem zawrotów głowy. Po tym, jak zostaje zatrudniony do śledzenia żony znajomego, Madeleine, Scottie zaczyna mieć obsesję na jej punkcie. Nie zdaje sobie sprawy, że bierze udział w większej intrydze.