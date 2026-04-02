Kultowe isekai wraca po trzech latach przerwy. No Game No Life oficjalnie otrzyma swoją kontynuację

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/02 17:30
Po 3 latach przerwy popularne isekai No Game No Life będzie oficjalnie kontynuowane.

Po ponad trzech latach ciszy No Game No Life w końcu doczekało się aktualizacji, na którą czekali fani. Popularna seria isekai oficjalnie powraca wraz z tomem 13, co będzie pierwszym nowym wydaniem od lutego 2023 roku.

No Game No Life oficjalnie powraca

Ogłoszenie opublikowane przez oficjalne konto ngnl_anime na platformie X nie tylko potwierdziło konkretną datę premiery, jaką jest 24 kwietnia 2026 roku, ale także zaprezentowało nową okładkę oraz zapowiedziało istotne wydarzenia fabularne. Główni bohaterowie, Sora i Shiro, mają zmierzyć się z tajemniczym Królem Demonów, co sugeruje wejście serii w jeden z najbardziej intensywnych wątków. Tom 13, zatytułowany It Appears the Gamer Siblings and Friends Will Take Out the Devil!, bezpośrednio kontynuuje wydarzenia z tomu 12, który ukazał się w lutym 2023 roku. W poprzedniej części bohaterowie rozpoczęli swoją wyprawę do Demonii, przygotowując grunt pod konfrontację, która była budowana przez kilka wcześniejszych tomów.

Nadchodząca odsłona rozwija wątek rasy demonów, gdy Sora, Shiro i ich sojusznicy zapuszczają się coraz głębiej w niebezpieczną Wieżę Króla Demonów. To miejsce jest przedstawiane jako jedno z najtrudniejszych wyzwań w całej serii, co zapowiada jeszcze bardziej zaawansowane pojedynki strategiczne, czyli znak rozpoznawczy No Game No Life. Zapowiedź zawierała również tajemniczy teaser: „This kid is… no way…?”, który sugeruje szokujące ujawnienie związane z Królem Demonów. Nowa okładka tylko podsyca spekulacje. Widnieje na niej rogata postać o skrzydłopodobnych cechach, ostrych zębach i spiralnych oczach. Projekt łączy żywe kolory z niepokojącą estetyką, pozostając wiernym charakterystycznemu stylowi wizualnemu serii.

Stworzone w 2012 roku przez Yuu Kamiyę No Game No Life szybko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w gatunku isekai i dziś uchodzi za jego kultową pozycję. Seria wyróżnia się naciskiem na gry o wysoką stawkę, sprytne strategie oraz barwny świat przedstawiony. Popularność marki znacząco wzrosła po premierze 12-odcinkowego anime wyprodukowanego przez studio Madhouse w 2014 roku. Mimo że produkcja nigdy nie doczekała się drugiego sezonu, zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Filmowy prequel No Game No Life: Zero z 2017 roku dodatkowo rozbudował uniwersum i umocnił bazę fanów.

Źródło:https://screenrant.com/no-game-no-life-isekai-returns/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

MisticGohan_MODED
Gramowicz
Ostatni piątek

Dobra wiadomość.

wolff01
Gramowicz
Ostatni czwartek

Ale troll, już myślałem że chodzi o drugi sezon...




