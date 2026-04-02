Kultowe isekai wraca po trzech latach przerwy. No Game No Life oficjalnie otrzyma swoją kontynuację

Po ponad trzech latach ciszy No Game No Life w końcu doczekało się aktualizacji, na którą czekali fani. Popularna seria isekai oficjalnie powraca wraz z tomem 13, co będzie pierwszym nowym wydaniem od lutego 2023 roku.

Ogłoszenie opublikowane przez oficjalne konto ngnl_anime na platformie X nie tylko potwierdziło konkretną datę premiery, jaką jest 24 kwietnia 2026 roku, ale także zaprezentowało nową okładkę oraz zapowiedziało istotne wydarzenia fabularne. Główni bohaterowie, Sora i Shiro, mają zmierzyć się z tajemniczym Królem Demonów, co sugeruje wejście serii w jeden z najbardziej intensywnych wątków. Tom 13, zatytułowany It Appears the Gamer Siblings and Friends Will Take Out the Devil!, bezpośrednio kontynuuje wydarzenia z tomu 12, który ukazał się w lutym 2023 roku. W poprzedniej części bohaterowie rozpoczęli swoją wyprawę do Demonii, przygotowując grunt pod konfrontację, która była budowana przez kilka wcześniejszych tomów.