Kultowa opowieść o Batmanie doczeka się aż czterech filmów. Pierwsze logo nowego projektu DC

Dla fanów Mrocznego Rycerza to pozycja obowiązkowa.
Podczas tegorocznego New York Comic Con fani Mrocznego Rycerza otrzymali wiadomość, na którą wielu z nich czekało od lat. Warner Bros. Animation ogłosiło, że trwają prace nad animowaną adaptacją kultowego komiksu Batman: Knightfall. Produkcja zostanie podzielona na cztery części, a premiera pierwszej z nich planowana jest na 2026 rok.
Batman: Knightfall – DC zapowiedziało czteroczęściową produkcję na podstawie komiksów
Historia, na której oparty będzie seria filmów, to jedna z najważniejszych i najbardziej przełomowych momentów w dziejach Batmana. Komiks Knightfall ukazywał się pierwotnie w latach 1993–1994 i powstał dzięki współpracy uznanych twórców, wśród których znaleźli się Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant oraz Dennis O’Neil. Dla wielu fanów i krytyków to właśnie ta opowieść najlepiej pokazuje granice możliwości Bruce’a Wayne’a i cenę, jaką ponosi za swoje podwójne życie.
W oficjalnym opisie produkcji czytamy, że akcja rozpoczyna się w momencie, gdy potężny i tajemniczy Bane wypuszcza z Arkham Asylum wszystkich przeciwników Batmana. Zmęczony, wycieńczony i osaczony bohater będzie musiał zmierzyć się nie tylko z kolejnymi falami przestępców, lecz także z własnymi ograniczeniami psychicznymi i fizycznymi.
Reżyserię pierwszej części zatytułowanej Batman: Knightfall Part 1: Knightfall powierzono Jeffowi Wamesterowi. Scenariusz przygotowuje Jeremy Adams. Nad produkcją czuwają Rick Morales, Jim Krieg i Kimberly S. Moreau, a funkcję producentów wykonawczych pełnią Sam Register oraz Michael Uslan.
GramTV przedstawia:
Choć historia Knightfall od lat pozostaje jednym z fundamentów mitologii Batmana, nigdy wcześniej nie doczekała się pełnoprawnej ekranizacji. Poszczególne jej elementy pojawiały się jednak w różnych projektach, a najbardziej znanym przykładem jest film Mroczny Rycerz powstaje w reżyserii Christophera Nolana, w którym Bane był jednym z kluczowych antagonistów.
Michael Uslan podkreślił podczas panelu, że twórcy pragną zachować dramatyzm i intensywność oryginału, jednocześnie korzystając z pełni możliwości animacji:
To opowieść o bohaterze, który zostaje zepchnięty do absolutnej granicy. Chcemy, by widzowie poczuli każdy cios, każdą ofiarę i każdą chwilę zwątpienia – powiedział producent wykonawczy.
Twórcy zaprezentowali również pierwsze logo projektu Batman: Knightfall. Grafikę zobaczycie poniżej.