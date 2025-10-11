Kultowa opowieść o Batmanie doczeka się aż czterech filmów. Pierwsze logo nowego projektu DC

Podczas tegorocznego New York Comic Con fani Mrocznego Rycerza otrzymali wiadomość, na którą wielu z nich czekało od lat. Warner Bros. Animation ogłosiło, że trwają prace nad animowaną adaptacją kultowego komiksu Batman: Knightfall. Produkcja zostanie podzielona na cztery części, a premiera pierwszej z nich planowana jest na 2026 rok.

Batman: Knightfall – DC zapowiedziało czteroczęściową produkcję na podstawie komiksów

Historia, na której oparty będzie seria filmów, to jedna z najważniejszych i najbardziej przełomowych momentów w dziejach Batmana. Komiks Knightfall ukazywał się pierwotnie w latach 1993–1994 i powstał dzięki współpracy uznanych twórców, wśród których znaleźli się Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant oraz Dennis O’Neil. Dla wielu fanów i krytyków to właśnie ta opowieść najlepiej pokazuje granice możliwości Bruce’a Wayne’a i cenę, jaką ponosi za swoje podwójne życie.