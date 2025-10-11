Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowa opowieść o Batmanie doczeka się aż czterech filmów. Pierwsze logo nowego projektu DC

Radosław Krajewski
2025/10/11 14:30
Dla fanów Mrocznego Rycerza to pozycja obowiązkowa.

Podczas tegorocznego New York Comic Con fani Mrocznego Rycerza otrzymali wiadomość, na którą wielu z nich czekało od lat. Warner Bros. Animation ogłosiło, że trwają prace nad animowaną adaptacją kultowego komiksu Batman: Knightfall. Produkcja zostanie podzielona na cztery części, a premiera pierwszej z nich planowana jest na 2026 rok.

Batman: Knightfall – DC zapowiedziało czteroczęściową produkcję na podstawie komiksów

Historia, na której oparty będzie seria filmów, to jedna z najważniejszych i najbardziej przełomowych momentów w dziejach Batmana. Komiks Knightfall ukazywał się pierwotnie w latach 1993–1994 i powstał dzięki współpracy uznanych twórców, wśród których znaleźli się Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant oraz Dennis O’Neil. Dla wielu fanów i krytyków to właśnie ta opowieść najlepiej pokazuje granice możliwości Bruce’a Wayne’a i cenę, jaką ponosi za swoje podwójne życie.

W oficjalnym opisie produkcji czytamy, że akcja rozpoczyna się w momencie, gdy potężny i tajemniczy Bane wypuszcza z Arkham Asylum wszystkich przeciwników Batmana. Zmęczony, wycieńczony i osaczony bohater będzie musiał zmierzyć się nie tylko z kolejnymi falami przestępców, lecz także z własnymi ograniczeniami psychicznymi i fizycznymi.

Reżyserię pierwszej części zatytułowanej Batman: Knightfall Part 1: Knightfall powierzono Jeffowi Wamesterowi. Scenariusz przygotowuje Jeremy Adams. Nad produkcją czuwają Rick Morales, Jim Krieg i Kimberly S. Moreau, a funkcję producentów wykonawczych pełnią Sam Register oraz Michael Uslan.

GramTV przedstawia:

Choć historia Knightfall od lat pozostaje jednym z fundamentów mitologii Batmana, nigdy wcześniej nie doczekała się pełnoprawnej ekranizacji. Poszczególne jej elementy pojawiały się jednak w różnych projektach, a najbardziej znanym przykładem jest film Mroczny Rycerz powstaje w reżyserii Christophera Nolana, w którym Bane był jednym z kluczowych antagonistów.

Michael Uslan podkreślił podczas panelu, że twórcy pragną zachować dramatyzm i intensywność oryginału, jednocześnie korzystając z pełni możliwości animacji:

To opowieść o bohaterze, który zostaje zepchnięty do absolutnej granicy. Chcemy, by widzowie poczuli każdy cios, każdą ofiarę i każdą chwilę zwątpienia – powiedział producent wykonawczy.

Twórcy zaprezentowali również pierwsze logo projektu Batman: Knightfall. Grafikę zobaczycie poniżej.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/batman-knightfall-animated-movie-warner-bros-1236545929/

MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 14:40

Komiksowa trylogia była świetna. Ciekawa jak wypadnie animacja.




