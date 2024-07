Które postacie znajdą się w Avengers 5? Podano listę 24 superbohaterów

Wśród tych 24 postaci jest dwójka bohaterów, która odegra zaskakująco ważną rolę w fabule filmu.

Scenariusz do Avengers 5 powstaje od kilku miesięcy i z tego powodu do sieci trafia coraz więcej informacji o nadchodzącym wielkim widowisku Marvela. Niedawno ujawniono, że w filmie ma pojawić się aż 60 postaci, więc zabraknie niewielu superbohaterów z MCU. Teraz dziennikarz Alex Perez, redaktor serwisu The Cosmic Circus, ujawnił pierwsze dwadzieścia cztery postacie, wśród których nie brakuje popularnych superbohaterów, jak i tych, którzy dopiero niedawno debiutowali w uniwersum.

Pomysł na Avengers 5 zakłada skopiowanie rozwiązań z Avengrs: Wojna bez granic, z kilkoma drużynami, które będą walczyć z różnymi złoczyńcami. Na końcu zbiorą się w jedną grupę, aby stawić czoła znacznie większemu zagrożeniu, jak miało to miejsce w Avengers: Koniec gry. Avengers 5 – lista postaci, które pojawią się w filmie Serwisowi udało się sporządzić listę postaci, na podstawie kilkumiesięcznych rozmów ze źródłami, która przedstawia się następująco: Kapitan Ameryka (Sam Wilson)

Falcon (Joaquin Torres)

Wong

Kapitan Marvel

Monica Rambeau

Shang-Chi

Katy

Czarna Pantera

Ironheart

She-Hulk

Hulk

Thor

Valkyrie

Spider-Man

Daredevil

Doktor Strange

Clea

America Chavez

Ms. Marvel

Stature (Cassie Lang)

Kate Bishop

Clint Barton

Ant-Man

Osa Na liście może zaskakiwać obecność Osa, której odtwórczyni, czyli Evangeline Lilly, niedawno ogłosiła odejście na aktorską emeryturę. Mimo to Scott Lang i Hope Van Dyne mają odegrać „główną rolę” w tej historii. Wygląda więc na to, że Marvel będzie musiał w jakiś sposób przekonać Lilly do powrotu lub obsadzić w tej roli zupełnie nową aktorką. Innym wyjściem są zmiany w samej fabule i powierzenie tę istotną rolę innej postaci. Na liście nie dziwi obecność Doktora Strange’a, gdyż jakiś czas temu Benedict Cumberbatch ogłosił, że pojawi się w Avengers 5. Do tego obecność takich postaci, jak Kapitan Ameryka, Wong, Kapitan Marvel, Shang-Chi, Hulk, czy Spider-Man również nie jest żadnym zaskoczeniem. Miłym dodatkiem jest z pewnością Daredevil, który w przyszłym roku doczeka się swojego własnego serialu.

W Avengers 5 nie zabraknie również Ironheart, Americi Chavez, Cassie Lang, Ms. Marvel, czy Kate Bishop, czyli członków drużyny Young Avengers. Marvel miał jednak zrezygnować z filmu o tej drużynie, więc niewykluczone, że będą oni mieli zwiększoną rolę w piątej części Avengersów, aby mieli czas, aby zaprezentować się widzom jako drużyna. The Cosmic Circus podało również, że dużą rolę odegra TVA, czyli organizacja znana z serialu Loki. Za jej sprawą w filmie mają pojawić się różne warianty ulubionych postaci Marvela. Miałoby to prowadzić do stworzenia podserii inspirowanej Battleworld, znanej z komiksu Secret Wars z 2015 roku. W Avengers 5 rolę Kamieni Nieskończoności przejmie Yggradsil, czyli wieloświat w kształcie drzewa, które obecnie kontrolowane jest przez Lokiego. W tej chwili brat Thora zapobiega najazdom na inne światy, zapewniając względny pokój we wszechświecie. Jednak Loki jest istotną śmiertelną, więc nie będzie mógł strzec Yggradsilu w nieskończoność. Na koniec dodano, że w jednym z kolejnych filmów o Avengersach pojawi się Kapitan Carter oraz Kahhori, które zadebiutowały w serialu A gdyby… Nie wiadomo jednak, jaką rolę odegrają.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.