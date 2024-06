Gwiazda Marvela rezygnuje z kariery. Aktorka przechodzi na emeryturę

Jestem dzisiaj pełna radości i zadowolenia, kiedy realizuję swoją wizję. Chwała Bogu, jestem bardzo wdzięczna za te błogosławieństwa. Odejście od tego, co wydaje się oczywistym wyborem (bogactwo i sława), może czasami wydawać się przerażające, ale wejście w swoją dharmę zastępuje strach spełnieniem. Być może pewnego dnia wrócę do Hollywood, ale na razie to jest moje miejsce. Nadszedł dla mnie nowy sezon i jestem gotowa… i jestem szczęśliwa.

W swoim oświadczeniu aktorka zaznaczyła, że w przyszłości może wrócić do aktorstwa. Raczej nie powinniśmy się spodziewać zawieszenia emerytury już w przyszłym roku, kiedy to ruszą prace nad Avengers 5. Marvel może więc zdecydować się zupełnie pominąć Osę w filmie i spróbować przekonać Evangeline Lilly do powrotu w Avengers: Secret Wars. Drugim wyjściem jest zatrudnienie zupełnie nowej aktorki do tej roli.

Evangeline Lilly najbardziej znana jest z roli Kate z serialu Zagubieni. Zagrała również w dwóch częściach Hobbita, wcielając się w Tauriel. Pojawiła się także w nagrodzonym Oscarem Hurt Locker. W pułapce wojny, czy Gigantach ze stali u boku Hugh Jackmana.