Kto strzelił pierwszy? Harrison Ford odnosi się do popularnej teorii z Gwiezdnych wojen

Harrison Ford obecnie promuje swój nowy film, czyli Kapitana Amerykę: Nowy wspaniały świat. Aktor wciela się w Thaddeusa Rossa, który w nowej produkcji Marvela stanie się Red Hulkiem. Ford miał okazję rozmawiać z dziennikarzem Jakiem Hamiltonem, któremu udzielił zabawnego wywiadu. W pewnym momencie rozmowa zeszła na kwestie siły jego nowej postaci i czy Red Hulk byłby w stanie wygrać z Hulkiem. Hamilton przyznał, że to pytanie może stać się równie istotne dla popkultury, jak słynna debata o to, kto strzelił pierwszy w Gwiezdnych wojnach: Nowej nadziei w kantynie Mos Eisley. Aktora wielokrotnie o to pytano, ale unikał jednoznacznej odpowiedzi aż do teraz.

Han Solo nie strzelił pierwszy w Nowej nadziei

W poniższym fragmencie opublikowanym w serwisie X możemy usłyszeć odpowiedź, że dla Harrisona Forda jedyną kanoniczną wersję jest ta znana z filmu, czyli że to Greedo strzelił pierwszy, a Han Solo jedynie odpowiedział na ogień. Warto jednak przypomnieć, że pierwotnie George Lucas planował, aby to słynny pilot Sokoła Millennium jako pierwszy strzelił do swojego przeciwnika. Zrezygnowano z tej wersji, aby uczynić z Hana Solo praworządnego bohatera.

