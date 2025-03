Książkowy Wiedźmin tanio w Amazonie. Promocja na wybrane tomy

Jeżeli znacie gry od CD Projekt RED, a także oglądaliście seriale o przygodach Geralta, zarówno polską wersję, jak i Netflixową, a wciąż nie czytaliście książkowego pierwowzoru napisanego przez Andrzeja Sapkowskiego lub chcecie uzupełnić swoją kolekcję, to na polskim Amazonie ruszyła promocja na wybrane tomy Wiedźmina. W ramach „Błyskawicznej okazji” przeceniono siedem części przygód słynnego łowcy potworów, które kupicie w atrakcyjnych cenach.

Z rabatem sięgającym nawet do 20% kupicie taniej m.in. Ostatnie życzenie, Miecz przeznaczenia, Krew elfów, a także Sezon burz oraz najnowszą część, czyli Rozdroże kruków. Promocja trwać będzie jeszcze przez krótki czas, więc warto się pośpieszyć. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Andrzej Sapkowski, arcymistrz światowej fantasy, zaprasza do swojego Neverlandu i przedstawia uwielbianą przez czytelników i wychwalaną przez krytykę wiedźmińską sagę! Później mówiono, że człowiek ów nadszedł od północy, od Bramy Powroźniczej. Nie był stary, ale włosy miał zupełnie białe. Kiedy ściągnął płaszcz, okazało się, że na pasie za plecami ma miecz. Białowłosego przywiodło do miasta królewskie orędzie: trzy tysiące orenów nagrody za odczarowanie nękającej mieszkańców Wyzimy strzygi. Takie czasy nastały. Dawniej po lasach jeno wilki wyły, teraz namnożyło się rozmaitego paskudztwa - gdzie spojrzysz, tam upiory, bazyliszki, diaboły, żywiołaki, wiły i utopce plugawe. A i niebacznie uwolniony z amfory dżinn, potrafiący zamienić życie spokojnego miasta w koszmar, się trafi. Tu nie wystarczą zwykłe czary ani osinowe kołki. Tu trzeba zawodowca. WIEDŹMINA. Mistrza magii i miecza. Tajemną sztuką wyuczonego, by strzec na świecie moralnej i biologicznej równowagi – brzmi opis Ostatniego życzenia.