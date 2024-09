Książka GameOverDrive już w przedsprzedaży w pakiecie z darmową grą This War of Mine

Ile było wersji pierwszego Wiedźmina i dlaczego po premierze jego ostatecznej iteracji CD Projekt niemal splajtował? Kto na długo przed autorami przygód Geralta tworzył w Polsce gry komputerowe, które z powodzeniem sprzedawano na Zachodzie nakładem samego Electronic Arts? Jak to możliwe, że najpopularniejszą w Polsce konsolą pierwszej połowy lat 90. XX wieku została piracka podróbka sprzętu Nintendo? Jak polski gamedev przeszedł z giełdy na ul. Grzybowskiej na tę z ul. Książęcej - Giełdę Papierów Wartościowych? To tylko kilka pytań, na które odpowiada książka "GameOverDrive. Historie z polskiej branży gier wideo''.

Książka opisuje narodziny, rozwój i późniejsze niesamowite przyspieszenie polskiej branży gier wideo. Na tle historii światowego rynku gier, poprzez wzajemnie przeplatające się, pełne ciekawostek i nieoczywistych zwrotów akcji historie z polskiej branży, pokazuje, jak rodzime gry przeistaczały się z lokalnych ciekawostek w ikony globalnej popkultury.

Zamówienia przedpremierowe

Dostępne są już zamówienia przedpremierowe zarówno na tradycyjną książkę jak i ebooka. Dodatkowo, papierowa wersja „GameOverDrive” dostępna jest w wycenionym na 59,90 zł pakiecie z grą This War of Mine. Inaczej mówiąc - kupując książkę można odebrać darmowy kod GOG na grę komputerową 11 bit studios.

Kod GOG pozwala odpalić This War of Mine nie tylko na komputerach z systemem Windows i Linux, ale też przez usługę Amazon Luna. Mając grę w swojej cyfrowej bibliotece GOG, da się ją streamować na czymkolwiek, co ma ekran, internet i zachowaną zgodność z platformą Amazon.