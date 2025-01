Długo oczekiwana ekranizacja kryminału na faktach w końcu powstanie. Ale bez Keanu Reevesa

Nareszcie doczekamy się ekranizacji głośnej powieści historycznej zatytułowanej Diabeł w Białym Mieście. Prawa do adaptacji książki zostały sprzedane Leonardo DiCaprio już lata temu, a na początku 2022 roku ogłoszono, że powstanie z tego serial, za który odpowiadać ma Martin Scorsese. W głównej roli miał wystąpić Keanu Reeves, ale przez przeciągające się prace, aktor zrezygnował z udziału w produkcji po dziesięciu miesiącach. DiCaprio i Scorsese nie dali jednak za wygraną i tym razem filmowym projektem zainteresowało się 20th Century Studios, należące do Disneya.

Diabeł w Białym Mieście powstaje już przez prawie dwie dekady. Leonardo DiCaprio i jego firma Appian Way Productions nabyli prawa do książki jeszcze w 2010 roku. Wraz z Martinem Scorsese planowali adaptację powieści w formie filmu, w której gwiazdor miałby zagrać główną rolę. W międzyczasie projekt przemienił się w serial, ale po rezygnacji Keanu Reevesa powrócono do pierwotnego pomysłu.

Tym samym DiCaprio wcieli się w H.H. Holmesa. Żadne dodatkowe szczegóły dotyczącej tej produkcji nie są znane. DiCaprio i Scorsese będą pełnić funkcję producentów wraz ze Stacey Sher, Rickiem Yornem oraz Jennifer Davisson.

Akcja Diabła w Białym Mieście przenosi nas do Chicago, 1893 roku. Bohaterami powieści jest dwóch mężczyzn, których nieoczekiwanie losy połączy Kolumbijska Wystawa Światowa. Daniel Hudson Burnham to jeden z najlepszych architektów, który zaprojektował najsłynniejsze budynki w USA. Jest również dyrektorem ogromnej wystawy. Drugim z mężczyzn jest Henry H. Holmes, młody lekarz, który zostaje zarządcą hotelu. W budynku dochodzi do makabrycznych morderstw popełnionych przez Holmesa.

Warto dodać, że tę historię mogliśmy poznać już w grze The Dark Pictures: The Devil in Me. W produkcji Supermassive Games otrzymaliśmy uwspółcześnioną wersję, gdzie seryjny zabójca inspirował się działaniami H.H. Holmesa do swoich własnych zbrodni.