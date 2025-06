Kręcąc ten zapomniany film, Lars von Trier prowokował aktorkę i próbował wyprowadzić ją z równowagi. Efekt? Była zachwycona

Historie z planów filmowych Larsa von Triera, duńskiego reżysera – skandalisty, nadają się na osobny film. Były one pełne napięcia, prowokacji i psychologicznej gry z aktorami. Najnowszą z nich podzieliła się Bryce Dallas Howard w rozmowie z The Times, wracając pamięcią do współpracy z duńskim reżyserem przy filmie Manderlay z 2005 roku. Przypomnijmy, że Lars von Trier jest jeszcze odpowiedzialny za takie filmy jak Idioci, Dogville, Królestwo, Przełamując fale, Antychryst i Melancholia.

Bryce Dallas Howard była zachwycona metodami pracy Larsa von Triera

Przypomnijmy, że Manderlay to kontynuacja Dogville, drugi film z trylogii USA Larsa von Triera, opowiadający historię młodej Grace, która trafia na plantację w Alabamie i postanawia zaprowadzić tam sprawiedliwość społeczną – z tragicznymi konsekwencjami. Już od pierwszych chwil na planie zdjęciowym w Norwegii atmosfera była napięta. Von Trier — znany z kontrowersyjnych metod pracy — od razu przeszedł do ataku personalnego.