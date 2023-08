Kontynuacja Uncharted może powstać. Producent: „zdecydowanie chcemy zrobić kolejny film”

Recenzja filmu Uncharted. Cztery gry w jednym

Film Uncharted zebrał mieszane recenzje, ale fani gry udowodnili własnymi portfelami, że ta adaptacja gry się im spodobała. Widowisko na podstawie gry z PlayStation zarobiło ponad 400 mln dolarów. W związku z tym, film ten można śmiało nazwać komercyjnym sukcesem.

Film Uncharted 2 jednak powstanie?

Ponieważ firmy produkcyjne i dystrybucyjne bardziej interesują wpływy do kasy niż to, co mają do powiedzenia krytycy, kontynuacja Uncharted jest rozpatrywana od dawna i dziwne by było, gdyby nie powstała. W jednym z ostatnich wywiadów, Charles Roven niemal potwierdził, że dalszy ciąg filmowych przygód Nathana i jego przyjaciół, będzie rozwijany. Zapytany konkretnie, czy jest chęć kontynuowania serii filmów, Roven powiedział: