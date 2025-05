Kontrowersje wokół Madden. Aktorzy odeszli z powodu rasistowskich tekstów reżysera

Na tym jednak nie koniec problemów. Zaledwie kilka dni wcześniej ten sam aktor miał spór z reżyserem w związku ze sceną w szatni, która wymagała pełnej nagości. Amazon Studios twierdzi, że wszyscy członkowie obsady byli wcześniej poinformowani o planowanych elementach nagości, jednak członkowie ekipy opisują zachowanie Russella jako “nieprofesjonalne” i “poniżające”.

Biografia Johna Maddena zapowiada się jako głośny projekt Amazona. Nicolas Cage wciela się w legendarnego trenera i komentatora, a Christian Bale zagra Al Davisa, ikonę drużyny Raiders. Film opowiada o latach po zakończeniu kariery trenerskiej Maddena, skupiając się na jego wkładzie w stworzenie pierwszej gry wideo o futbolu amerykańskim. W obsadzie znaleźli się również Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney i Shane Gillis.

Amazon podobno prowadzi rozmowy, by skłonić aktora, który zainicjował odejście z planu, do powrotu. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy produkcja zostanie wstrzymana lub czy dojdzie do zmian w obsadzie. Dla Russella, reżysera znanego z filmów takich jak American Hustle i Pamiętnika pozytywnego myślenia, to kolejna sytuacja, która stawia jego metody pracy pod znakiem zapytania.