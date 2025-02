Konsolki Anbernic dostępne w ofercie sklepu Sferis.pl

Konsole Anbernic w sklepie Sferis.pl

Wspomnienia z dzieciństwa zaklęte w małym urządzeniu? Retro konsolki Anbernic to świetne rozwiązanie dla tych, którzy w łatwy sposób chcieliby powrócić do starych, dobrych czasów! Dodatkowo swoim designem nawiązują do legendarnych handheldów, które świetnie znacie. Dlatego też w zależności od tego na jakie gry stawiasz łatwiej będzie dopasować idealny design – czy to ten nawiązujący do starszych urządzeń kieszonkowych, czy też ten związany z nowszymi konsolami.