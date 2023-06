KONKURS – zrób sobie prezent z okazji Dnia Dziecka!

Niezależnie od tego, czy czujecie się jeszcze małymi czy już dużymi dziećmi, z pewnością zasługujecie na prezent z okazji Dnia Dziecka! Z tej wyjątkowej okazji redakcja Gram.pl wspólnie z ekipą Flixclassic.pl przygotowali specjalny konkurs.

Pamiętacie swój ulubiony film z dzieciństwa?

W konkursie do zdobycia jest łącznie 13 nagród, a wygrać można między innymi kod na 12-miesięczny dostęp do biblioteki FlixClassic. Zasady są dziecinnie proste, a po szczegóły odsyłamy Was na nasz profil w serwisie Facebook. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat nagród, zadania konkursowego i warunków udziału. Szczegółowy regulamin znajduje się natomiast pod tym adresem.



W tym miejscu warto wspomnieć również o quizach, które przygotowaliśmy specjalnie z okazji Dnia Dziecka. Zachęcamy do podjęcia się wyzwania przeznaczonego dla Waszej grupy wiekowej, dzięki czemu możecie powspominać gierki, przy których spędzaliście czas w dzieciństwie.