Koniec spekulacji: Tom Holland i Zendaya są małżeństwem

W rozmowie z magazynem Esquire Holland odniósł się do zamieszania wokół wygenerowanych przez sztuczną inteligencję zdjęć ślubnych, które kilka miesięcy temu obiegły internet. Zapytany, czy musiał tłumaczyć rodzinie, że fotografie są fałszywe, odpowiedział krótko:

Po miesiącach plotek i spekulacji Tom Holland potwierdził, że on i Zendaya są już małżeństwem. Aktor nie wydał oficjalnego oświadczenia ani nie opublikował zdjęć z ceremonii, ale jego najnowsza wypowiedź praktycznie nie pozostawia miejsca na wątpliwości.

To wszystko, co ode mnie dostaniesz w tej sprawie.

Gdy dziennikarz zauważył, że nie wiedział o ślubie, aktor dodał tylko:

Nie, ponieważ oni wszyscy tam byli.

Plotki o ślubie pary pojawiły się już na początku roku. W styczniu stylista Zendayi, Law Roach, zasugerował podczas gali Złotych Globów, że ceremonia rzeczywiście się odbyła. Później internet zalały fałszywe zdjęcia stworzone przez AI, które wielu fanów uznało za autentyczne.

Holland i Zendaya poznali się podczas pracy nad filmami o Spider-Manie i od lat należą do najbardziej lubianych par w Hollywood. Mimo ogromnego zainteresowania mediów konsekwentnie starają się chronić swoją prywatność i bardzo rzadko komentują życie osobiste.

W tym samym wywiadzie Holland nie krył także uczuć wobec swojej partnerki. Przyznał, że wspólna praca i podobne doświadczenia zawodowe sprawiają, że mogą wspierać się nawzajem w wyjątkowy sposób. W najbliższym czasie para ponownie spotka się na ekranie. Oboje wystąpią w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień, a także w wyczekiwanej Odysei w reżyserii Christophera Nolana.