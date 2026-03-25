Koniec leaków w branży gier? AI zaczyna polować na informatorów

Pojawiające się co jakiś czas przecieki to prawdziwa zmora twórców gier. Bo chociaż nie wszystkie okazują się prawdą, to nierzadko dają nam wgląd w pracę studiów wcześniej niż życzyliby sobie tego sami deweloperzy i wydawcy.

Czy jednak dochodzimy do momentu, w którym przecieki znikną? Pomóc w tym miałaby sztuczna inteligencja.

Leakerzy na celowniku sztucznej inteligencji

Podczas tegorocznego Game Developers Conference Troy Batterberry, który wcześniej spędził 25 lat w Microsofcie, zaprezentował nową technologię, za którą stoi jego obecny pracodawca, EchoMark. Notabene pracodawca, którego sam Batterberry jest współzałożycielem. Tak czy inaczej, mowa tutaj o wykorzystaniu AI do tego, by ukryć “na widoku” unikalne znaki identyfikacyjne. Wszystko za pomocą tzw. steganografii. Jednym z głównych rozwiązań jest wprowadzenie tysięcy korekt w odstępach między liniami – tak subtelnych, że wręcz niedostrzegalnych dla ludzkiego oka. Niemniej sztuczna inteligencja będzie w stanie je zauważyć i w ten sposób zidentyfikować, do którego pracownika mogła należeć “zleakowania” kopia danego dokumentu.