Koniec Kanga Zdobywcy w MCU. Marvel zmienia kierunek i chce naprawić swoje uniwersum

Marvel dba również o swoje przyszłoroczne kinowe hity. Do dopracowania scenariusza Fantastycznej Czwórki zatrudniono Erica Pearsona, który wcześniej pracował przy poprawkach do historii w Thor: Ragnarok. Studio zatrudniło również Joannę Calo do pracy nad scenariuszem do Thunderbolts. Scenarzystka miała wcześniej okazję pracować m.in. przy docenionym The Bear. Według The Hollywood Reporter historia w Thunderbolts miała skupić się na grupie złoczyńców i antybohaterów, którzy wyruszają na misję, na końcu której mieli zginąć. Miała to być więc tragiczna historia, która inspirowana byłaby Łotrem 1 z uniwersum Gwiezdnych wojen.