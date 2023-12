Jonathan Majors uznany za winnego. Koniec kariery dla aktora Marvela

Majors usłyszał cztery zarzuty napaści, nękania i molestowania w procesie, który dotyczył sprawy z 25 marca, gdy aktor zadzwonił pod numer alarmowy i poinformował o znalezieniu nieprzytomną byłą partnerkę Grace Jabbari w ich mieszkaniu. Policja aresztowała Majorsa po stwierdzeniu widocznych obrażeń u kobiety, w tym rany szarpanej za uchem oraz posiniaczonego o złamanego palca. Gwiazdor nie przyznał się do tych zarzutów.

Przeciwko Majorsowi zostało wniesione oskarżenie przez stan Nowy Jork, a nie przez Jabbari. Tym samym był to proces karny, a nie cywilny. Ława przysięgłych musiała znaleźć dowód winy w każdym z oskarżeń wysuniętych wobec aktora.

Jonathan Majors usłyszy wyrok dopiero 6 lutego przyszłego roku. Aktorowi grozi do roku pozbawienia wolności.

Dla Majorsa oznacza to koniec wielkiej kariery, którą miał kontynuować w kolejnych projektach z MCU. Marvel już wcześniej przygotowywał się na ewentualność skazania swojej gwiazdy i według plotek rozważano nawet zamienienie głównego antagonisty drugiej sagi MCU. Nie wiadomo, co dalej stanie się z Kangiem, ale możemy być pewni, że Jonathan Majors nie wróci do swojej roli.