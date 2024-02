Deadpool 3 na pierwszym zwiastunie. Oficjalny tytuł ujawniony i spore niespodzianki

Deadpool 3 to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. Będzie to jedyna tegoroczna kinowa premiera Marvela, która według plotek, ma stanowić istotną część dalszego rozwoju uniwersum. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami studio zaprezentowało pierwszy zwiastun Deadpoola 3 przy okazji finału Super Bowl. Materiał ujawnia oficjalny tytuł filmu, który brzmi Deadpool & Wolverine, a także ujawnia tajemniczą rolę Matthew Macfadyena i kilka żartów rzuconych w stronę Disneya oraz samego Marvela. Nie zabrakło także powrotu jednej z postaci z X-Menów, a konkretniej Pyro, w którego w dwóch filmach z serii wcielał się Aaron Stanford. Trailer trzeciej części Deadpoola zobaczycie poniżej.

Wade Wilson pakuje się w kolejne kłopoty, wyruszając w podróż między wymiarami, aby połączyć siły z Wolverinem. Choć Logan początkowo jest niechętny do współpracy, w końcu Deadpool przekonuje go do wspólnej walki ze złem, które zagraża całemu multiwersum.