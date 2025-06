Konami najwyraźniej wskrzesza klasyczną serię z czasów PS3 i Xbox 360. Fani zdążyli już się stęsknić

Konami może szykować powrót kolejnej kultowej marki. Jak donosi Andy Robinson z portalu VGC, japońska firma nie zamierza poprzestawać na remake’ach Silent Hill 2 i Metal Gear Solid 3. Na celowniku znalazła się teraz Castlevania. Byłby to pierwszy tytuł z tej serii od dekady.

Konami wskrzesza Castlevanię

Według raportu, nad grą ma pracować chińskie Virtuos Studios – jedno z największych studiów wsparcia na świecie, znane ostatnio z remastera The Elder Scrolls IV: Oblivion. Już w 2021 roku pojawiły się informacje, że to właśnie Virtuos zajmuje się "nową wersją" Castlevanii. Choć wówczas zakładano, że to ona ukaże się jako pierwsza przed Silent Hill 2 i Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, projekt najwyraźniej został opóźniony.