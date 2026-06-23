Komu opłaca się odejście od exclusive'ów? PlayStation zarabia na PC dwa razy więcej niż Xbox na PS5

Gry ekskluzywne to jeżeli chodzi o rynek konsol niesamowicie drażliwy temat. Każdy producent chce je mieć, chociaż nie każdy może sobie na to pozwolić.

Niedoścignione jest oczywiście Nintendo, które od zawsze skrzętnie trzyma swoje gry pod kluczem. A jak inni wielcy gracze?

PlayStation portuje na PC, a XBOX na PlayStation

Tutaj bywa różnie. Na ten przykład Sony przez ostatnie lata poluzowało swoją filozofię i wpuściło marki takie jak Horizon, God of War czy też Uncharted na komputery osobiste. Niemniej coraz więcej znaków na niebie wskazuje, iż PlayStation Studios odchodzą od tego podejścia, ponownie stawiając na swoisty izolacjonizm. Tymczasem Microsoft praktycznie od czasu Xboxa 360 nie ma czym się na polu exclusive’ów pochwalić. Niemal wszystko, co lądowało u Zielonych, prędzej czy później było obecne również u Niebieskich. Ale także i tutaj, jak się wydaje, coś drgnęło. Dość powiedzieć, że dwa nadchodzące spore tytuły od XBOXA ominą PlayStation 5.