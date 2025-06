„Komicznie brzydka”. Gracze Marvel Rivals drwią z nowej skórki Emmy Frost

Dyskusje o najbrzydszych skórkach w grach to w zasadzie nic nowego. Tym razem oberwało się Emmie Frost z Marvel Rivals.

Wygląda na to, że mamy nowego lidera w kategorii „najgorsza skórka wszech czasów”. Nagrodą za osiągnięcie rangi Gold 3 lub wyższej w trybie rankingowym obecnego sezonu jest nowa skórka dla Emmy Frost o nazwie Golden Diamond. Gracze są dość zgodni – ta skórka to koszmar dla oczu.

Jak sugeruje nazwa, skórka miała być złota. W rzeczywistości – jak twierdzą gracze – wygląda bardziej jak... masło orzechowe. I to w mało apetycznej wersji. Jeden z komentujących napisał krótko, że “Tak, ta skórka to porażka”, z kolei inny gracz dodał “Ktoś w zespole deweloperskim naprawdę nienawidzi Emmy Frost”. Pojawiają się także żarty pokroju “Ta skórka jest komicznie brzydka – ale tak zła, że aż dobra”. Oceńcie sami. Poniżej możecie zobaczyć jak prezentuje się Emma Frost w formie Golden Diamond:

Na szczęście, w odróżnieniu od wielu innych skórek, NetEase nie żąda za nią pieniędzy i to z pewnością jest spory plus na jej korzyść. Wystarczy, że gracze wskoczą na odpowiedni poziom w trybie rankingowym, aby zgarnąć nowy wygląd dla Emmy Frost. Żarty żartami, ale warto jednak zauważyć, że nowa skórka dla Emmy Frost jest jednak sporym spadkiem jakości w porównaniu do nagród, jakie można było uzyskać w poprzednim sezonie. Gracze otrzymywali wówczas stylowe warianty Invisible Woman i Human Torcha, które jednak wyglądały o wiele lepiej i cieszyły się bardzo ciepłym przyjęciem społeczności Marvel Rivals.

Pamiętajmy jednak, że wszystko jest kwestią gustu, choć jak wspomnieliśmy wcześniej, w przypadku tej skórki, zdanie jest niemal jednogłośne. Przypomnijmy, że Marvel Rivals miało swoją premierę w grudniu 2024 roku i możecie zagrać w tego Hero Shootera za darmo na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.