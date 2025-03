Kolejnych 5 gier do odebrania w Amazon Prime Gaming. Oferta nie tylko na PC, ale również Xboxa

Już za chwilę w Amazon Prime Gaming subskrybenci usługi odbiorą przedostatni zestaw gier w ramach marcowej oferty. W poprzednich dniach do zgarnięcia były takie tytuły, jak Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition, Crime Boss: Rockay City, Dark Deity: Complete Edition, Beholder 3, a także Syberia: The World Before. Teraz przyszedł czas na zdobycie następnej partii tytułów, tym razem nie tylko na komputery osobiste, ale również Xboxa.