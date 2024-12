Superman z problemami? Pierwszy zamknięty pokaz zaniepokoił Warner Bros.: "to pewnego rodzaju bałagan"

Wcześniejsze doniesienia The Hollywood Reporter z początku grudnia 2024 roku potwierdziły, że faktycznie, odbył się wewnętrzny pokaz filmu dla zaufanego grona współpracowników Gunna. Brak konkretnych informacji na temat odbioru filmu wzbudził jednak spekulacje na temat jego jakości. Zaczęto więc drążyć. Spekulacje umocnił fakt, że planowane są dodatkowe zdjęcia zdjęcia w Los Angeles.

Wypada jednak uspokoić nieco te emocje. Bo przecież film musi przejść postprodukcyjne szlify. Mimo obaw, warto pamiętać, że premiera filmu zaplanowana jest za siedem miesięcy, co daje twórcom czas na wprowadzenie poprawek. Przypadki wcześniejszych produkcji, takich jak Strażnicy Galaktyki, autorstwa Gunna, które początkowo spotkały się z negatywnymi opiniami, a ostatecznie odniosły sukces, sugerują, że obecne problemy mogą zostać rozwiązane przed premierą. Nerwowy sygnał jednak został wysłany. Co na to Gunn?