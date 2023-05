Kolejne dwa seriale Marvela z premierą jeszcze w tym roku. Disney zmienia dystrybucję

Zgodnie z przewidywaniami drugi sezon Lokiego pojawi się jeszcze w tym roku, a dokładniej 6 października. W obsadzie powrócą Tom Hiddleston, Sopia DiMartino, a także Owen Wilson. W nową postać wcieli się Ke Huy Quan, zdobywca Oscara za rolę drugoplanową w filmie Wszystko wszędzie naraz. W komunikatach nie wspomina się za to o Jonathanie Majorsie, który miał wrócić do roli Kanga.

Ostatnim tegorocznym serialem Marvela będzie Echo, która to produkcja zadebiutuje na Disney+ 29 listopada. Co ciekawe, studio zdecydowało się w przypadku tego serialu zmienić dystrybucję i udostępni wszystkie odcinki od razu. Niektórzy insiderzy zdradzili, że powodem jest kiepska jakość produkcji i Disney obawia się, że oglądalność Echo z tygodnia na tydzień mocno by spadła, dlatego wolą zachęcić fanów do obejrzenia całego sezonu bez żadnych przerw.