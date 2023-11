Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Odbierz prezent na PC

Mamy czwartek, co – zgodnie z tradycją – oznacza kolejny prezent dla użytkowników komputerów oosbistych. Od dzisiaj od godziny 17:00 w sklepie Epic Games Store możecie odbierać całkowicie za darmo grę pod tytułem Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Kolejna darmowa gra na PC w Epic Games Store

Turnip Boy Commits Tax Evasion to interesujące połączenie RPG-a akcji z przygodówką, gdzie przenosimy się do świata pełnego antropomorficznych warzyw. Tytułowy chłopiec-rzepa robi dokładnie to, co sugeruje nazwa gry, czyli unika płacenia podatków. Złowrogi burmistrz cebula uznaje go więc za zagrożenie dla całego społeczeństwa i zmusza do opuszczenia domu. Zadaniem gracza jest więc zdobyć środki na opłacenie długów oraz odzyskać miejsce zamieszkania.

