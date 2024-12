Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Odbierzcie jedenasty świąteczny prezent

Akcja świątecznego rozdawania prezentów w Epic Games Store nadal trwa. Wczoraj użytkownicy komputerów osobistych mogli odebrać za darmo Hot Wheels Unleashed. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejny – jedenasty już – prezent od firmy Epic Games. Okazuje się, że tym razem gracze PC mogą przypisać do swoich kont bez ponoszenia żadnych kosztów Kill Knight, czyli dynamiczną strzelankę inspirowaną grami arcade.

Wcielasz się w rolę niegdyś lojalnego rycerza, który został zdradzony i wtrącony do Otchłani, gdzie przyjmuje formę zbezczeszczonych zwłok wewnątrz ożywionej zbroi. Zwą cię RYCERZEM ŚMIERCI. Masz tylko jeden cel: ZABIĆ OSTATNIEGO ANIOŁA. Tańcz ze śmiercią w Otchłani i odkryj złożone warstwy rozgrywki. Wykorzystuj słabe strony wrogów, wykonuj brutalne egzekucje, walcz różną bronią, taktycznie zarządzając zasobami, i wyzwalaj siejące spustoszenie eksplozje gniewu, by zyskać przewagę. Każde starcie jest sprawdzianem twoich umiejętności.

Kolejny świąteczny prezent dla graczy PC czeka w Epic Games Store

Jeśli chcecie odebrać … za darmo, to wystarczy, że udacie się na kartę gry w Epic Games Store, zalogujecie się na swoje konto i kliknięcie przycisk „Zdobądź”. Warto jednak nie zwlekać z odebraniem jedenastego świątecznego prezentu od Epic Games. Oferta jest bowiem ważna do jutra – 29 grudnia 2024 roku – do 17:00 czasu polskiego.