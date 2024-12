Dziesiąta darmowa gra w Epic Games Store. Świąteczna promocja wciąż trwa

Chociaż święta już za nami, to w sklepie Epic Games odbierzemy kolejne darmowe prezenty.

Akcja świątecznego rozdawania gier wciąż trwa w Epic Games Store. Gracze będą mogli odebrać łącznie kilkanaście prezentów, a właśnie dzisiaj pojawił się dziesiąty z nich. Tym razem do swojego konta możemy przypisać za darmo Hot Wheels Unleashed. Produkcja Milestone S.r.l. na licencji słynnej serii zabawek samochodowych została wydana w 2021 roku. Gra zebrała bardzo pozytywne opinie od użytkowników, a teraz każdy może samemu sprawdzić, jak w akcji prezentuje się samochodówka z Hot Wheels. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać darmową grę.

Zbierz najlepsze pojazdy z uniwersum Hot Wheels, zbuduj imponujące tory i ścigaj się do utraty tchu. Najbardziej kultowe i poszukiwane pojazdy Hot Wheels już na Ciebie czekają. Przygotuj się do wyścigów na pełnym gazie! Pokaż, na co Cię stać, rywalizując w obłędnych wyścigach, i przygotuj się na wspaniałą zabawę! Driftuj, korzystaj z przyspieszaczy i pokonuj widowiskowe pętle. Tylko uważaj! Jadąc za wolno, narażasz się na działanie grawitacji. Trudniejsze wyzwania to większe zasługi. Rywalizuj ze znajomymi w trybie podzielonego ekranu dla 2 graczy lub zmierz się nawet z 12 przeciwnikami w trybie online.

Kolejna darmowa gra w Epic Games Store

Aby odebrać darmową grę, udajcie się pod ten adres. Hot Wheels Unleashed możecie odebrać wyłącznie do jutra, tj. do 28 grudnia do godziny 17:00 czasu polskiego.