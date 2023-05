Kolejna głośna premiera w HBO Max. Kinowa produkcja zadebiutuje na początku czerwca

Historia opowiada o Mike’u Lanie, który powraca na scenę po długiej przerwie. Mężczyzna udaje się do Londynu z bogatą Maxandrą Mendozą, która prowadzi własny teatr. Znudzona ciągle tymi samymi kostiumowymi sztukami, kobieta szuka czegoś, co spodoba się damskiej publice. Zatrudnia więc Mike’a do przygotowania kipiącego erotyzmem spektaklu, który do czerwoności rozpali zgromadzonych na sali widzów. Po drodze jednak dojdzie do wielu problemów, przez które Mike zacznie rozważać, czy nie zaliczyć swojego „ostatniego tańca”.