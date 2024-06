Kolejna generacja gogli VR od Sony skazana na porażkę? Sony tnie wydatki na własne gry i rozwój PlayStation VR2

Sony nie wspierało rozwoju pierwszej generacji własnych gogli VR i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Czy z PlayStation VR2 będzie podobnie?

PlayStation VR2 wyglądało na sukces Sony . Sprzedaje się naprawdę nieźle i wkroczyło na Rynek PC. Nic nie zapowiadało, że Sony będzie próbowało postąpić podobnie jak w przypadku pierwszej generacji tego urządzenia i spisze je na straty. Wiele wskazuje na to, że Sony nie ma zamiaru inwestować wielu środków w technologię VR, a tym samym PlayStation VR2 będzie spychane na dalszy plan wśród produktów dla graczy i raczej nie ma co liczyć na wsparcie grami z wewnętrznych studiów Sony.

Koncentrujemy się w 100% na PS5. Tworzenie Astro Bot: Rescue Mission było świetną zabawą. Każde medium ma swoje mocne strony. W przypadku gry trzecioosobowej to, czy pracujesz nad wersją dla telewizorów, czy też VR, jest niezwykle ważne i całkowicie zmienia spojrzenie na zadanie. Pomysł, że moglibyśmy dodać tryb VR, nie ma zastosowania w tego rodzaju grach. Ma zastosowanie w niektórych grach pierwszoosobowych, takich jak wyścigi, ale nie w przypadku tego rodzaju gier. Dlatego zdecydowaliśmy się w 100% skupić się na „telewizji”, aby naprawdę jak najwięcej ludzi grało w tę grę.

Wydawało się, że może Astro Bot będzie przełomem. Gra zawsze wykorzystywała sprzęt PlayStation w sposób, w jaki inne gry tego nie robią i była używana jako demo technologiczne dla PlayStation 5 w momencie premiery. Poza tym Astro Bot: Rescue Mission to doskonały tytuł VR na pierwsze gogle PlayStation VR. Niestety Nicolas Doucet, szef studia Team Asobi, stwierdził w jednym z wywiadów, że VR jest mało prawdopodobny.

Chociaż ze strony Sony nie pojawiają się żadne sygnały na temat sytuacji w dziale VR, ale fani i obserwatorzy branżowi dość szybko połapali się, że nie dzieje się dobrze , a ostatnie State of Play mogło ich tylko upewnić w takim przekonaniu. Podczas tego wydarzenia rzeczywiście nie doszło do zapowiedzi, ani prezentacji własnej gry VR. Fakt, że pokazano Alien: Rogue Incursion i Behemoth, które mają ukazać się w tym roku, ale oba tytuły pochodzą z zewnętrznych studiów.

Android Central , powołując się na swoje źródła, podało niedawno, że Sony obcina budżety związane z VR i że w przyszłości będzie „bardzo niewiele możliwości tworzenia gier VR”, a do tej pory w firmie opracowywano tylko dwie gry na PSVR2.

Ważne słowa można bez wątpienia znaleźć także w wypowiedzi dyrektora wykonawczego, Erica Lempela, który w 2023 roku stwierdził, że VR jest ważną kategorią dla firmy, ale ma dużo miejsca na rozwój i określając technologię jako „rodzący się biznes”.

Prawdę powiedziawszy, wspomniany mariaż z PC też nie jest wielkim krokiem do przodu. Właściciele PC dokładając do gogli Sony 60 dolarów mogą korzystać z nich na swoich komputerach. Niestety wiele funkcji zestawu nie będzie działało w takiej konfiguracji. Dlatego są póki co kosztowną ciekawostką niż urządzeniem dającym solidną rozrywkę.