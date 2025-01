Kolejna darmowa gra zaraz stanie się płatna. Odbierz ją na Steam zanim będzie za późno

Producenci niezależnych gier muszą zarabiać na swoich produkcjach, aby mogli dalej rozwijać projekty. Właśnie do tego wniosku doszedł deweloper znany pod nickiem nibblenibble123, którego gra Börd Killer zadebiutowała na Steam 7 sierpnia 2023 roku. Tytuł pierwotnie dostępny był w modelu free-to-play, ale wkrótce to się zmieni. Twórca zapowiedział, że po wydaniu kolejnej dużej aktualizacji gra stanie się płatna. Można jednak tego uniknąć, już teraz przypisując grę do swojego konta.

W nowej aktualizacji gracze mogą liczyć nie tylko na naprawę błędów, ale także do Börd Killer zostanie dodany oczekiwany przez fanów młot, jako kolejna broń do walki z przeciwnikami. Dodatkowo nibblenibble123 zadbał o możliwość wybierania modyfikatorów rozgrywki dla każdej rundy, w tym podwójnego współczynnika odradzania, czy wrogów z pistoletami. Deweloper poprawił także zachowanie przeciwników, a także dokonał wielu istotnych zmian w istniejących mapach.

W przyszłości Börd Killer ma doczekać się trybu dla wielu graczy, a także zwiększenie regrywalności, jak również wprowadzenia nowych naboi, w tym tych eksplodujących. Twórca chciałby także wprowadzić więcej typów broni, w tym takich, jak patelnia lub magiczna różdżka. Aby było to możliwe zamierza zarabiać na swojej grze, którą wyceni na około 0,99-2,99 dolarów.

Co smutniejsze, zdecydowałem, że po wydaniu tej aktualizacji zacznę pobierać opłaty za grę w wysokości około 0,99–2,99 USD. ma to na celu wsparcie mnie i rozwoju gry (zostanie największym twórcą gier w historii wymaga wiele wysiłku...). oczywiście, jeśli już „kupiłeś” grę, nie będziesz musiał kupować kolejnej licencji. Więc powinieneś powiedzieć wszystkim swoim przyjaciołom i współpracownikom o Börd Killer, póki jest darmowy!!!!

Odbierz darmową grę na Steam zanim stanie się płatna

Jeżeli jesteście chętni na przypisanie do swojego konta Börd Killer za darmo, to udajcie się na tę stronę. Następnie kliknijcie niebieski przycisk „Dodaj do biblioteki”. Produkcja zostanie dodana do Waszego konta na Steam. Twórcy gry nie podał, do kiedy jego tytuł pozostanie darmowy.