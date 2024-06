Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Prezent dla miłośników RPG i strategii w klimacie horroru

Jak co tydzień, również i w ten czwartek Epic Games ma dla pecetowych graczy kolejny prezent. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami użytkownicy komputerów osobistych będą mogli odebrać ciekawą produkcję w klimacie horroru, łączącą w sobie gatunki takie jak strategia, RPG i symulator. Dziś o godzinie 17:00 za darmo pobierzemy Sunless Skies: Sovereign Edition. Na odebranie prezentu od Epic Games gracze będą mieli czas do następnego czwartku, czyli do 4 lipca 2024 roku.

Zostań kapitanem przemierzającej kosmos lokomotywy parowej w czasach, gdy wiktoriańskie imperium rusza na podbój gwiazd! Poprowadź swoją załogę straceńców w pełną niebezpieczeństw i przyprawiającą o utratę zmysłów przygodę. Handluj beczkami czasu. Szmugluj dusze. Zrób sobie przerwę na krykieta i herbatkę. Sunless Skies: Sovereign Edition to kompletna i ostateczna wersja Sunless Skies. Zawiera wiele dodatków wprowadzonych od czasu premiery – w tym nowych oficerów, wrogów, silniki, historie i maskotki, a także całkowicie przerobiony region, tryb pełnej pary na długie podróże i desperackie ucieczki oraz bardzo oczekiwany klakson – a także dziesiątki ulepszeń jakości życia. – czytamy w opisie Sunless Skies: Sovereign Edition.

