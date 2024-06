Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Na graczy czeka dodatkowy prezent

Już za chwilę użytkownicy Epic Games Store będą mogli odebrać kolejną grę całkowicie za darmo. Sklep w międzyczasie zmienił proponowaną darmówkę i gracze nie przypiszą do swojego konta LEGO Builder's Journey, które było już wcześniej rozdawane, ale zupełnie inną grę. Tą produkcją jest Freshly Frosted, czyli gra logiczna wydana w czerwcu 2022 roku. Za ten tytuł odpowiada studio The Quantum Astrophysicists Guild, który całkiem popularnego Sail Forth.

Tuzin tuzinów oszałamiających zagadek, 144 misje dla starców, młodych i dziatek. Ekscytujących i rozkosznych mechanizmów bez liku, rozdzielacze, przepychacze, scalacze i klonowarki, randomizery, teleportery znajdziesz w naszym kramiku. Pastelowe kolory, genialne maszyny, a u gracza ucieszone oczy i zabawne miny. Boksy z donutami, w każdym coś nowego, wiosna, lato, jesień, zima, chodź, spróbuj każdego. Czasem zjesz zwyczajnie, potem przyjdzie rozpusta, nakarmimy wszystkich, bez względu na gusta. Pastelowe chmury płyną pod niebiosy, a donuty do buzi, wychwalane wniebogłosy.