Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Odbierzcie piąty świąteczny prezent

Kolejny dzień, kolejna darmowa gra na PC od Epic Games Store. Sklep kontynuuje swoje świąteczne rozdawnictwo, oferując jak dotąd same indyki. Nie inaczej jest dzisiaj i równo od 17:00 możecie przypisać do swojego konta piąty już świąteczny prezent, którym okazała się gra Them's Fightin' Herds. Produkcja studia Mane6, Inc. została wydana w 2020 roku i jest dwuwymiarową bijatyką z uroczymi zwierzątkami w rolach głównych, które zostały zaprojektowane przez producentkę kreskówek Lauren Faust (My Little Pony, Atomówki, Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster).

Następny świąteczny prezent od Epic Games Store

Jeżeli jesteście zainteresowani tym tytułem, to Them's Fightin' Herds odbierzecie w tym miejscu. Warto się jednak pośpieszyć, gdyż oferta dostępna jest wyłącznie przez 24-godziny. Jutro o 17:00 czasu polskiego w Epic Games Store pojawi się kolejny prezent dla graczy.