Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Dodatkowy bonus dla graczy w prezencie

Mamy czwartek, a to oznacza możliwość zdobycia kolejnej gry za darmo w Epic Games Store. Tym razem w sklepie możemy odebrać tylko jeden darmowy tytuł w prezencie, którym jest Circus Electrique. Produkcja Zen Studios zadebiutowała we wrześniu 2022 roku, łącząc w sobie gatunki strategii i RPG-a. Dodatkowo przez najbliższy tydzień możecie odebrać także Firestone Free Offer, czyli darmowe przedmioty kosmetyczne do bezpłatnej gry Firestone: An Idle Clicker RPG z 2019 roku. Oba prezenty dostępne będą od godziny 17:00 i będzie można je przypisać do swojego konta do następnego czwartku.

Gra Circus Electrique, nosząca nazwę jednego z najsłynniejszych ośrodków rozrywki w alternatywnej historii Londynu, łączy w sobie wciągającą, fabularną taktykę RPG, zarządzanie cyrkiem i steampunkowy klimat. Gdy zwykli Londyńczycy w tajemniczy sposób zmieniają się w bezwzględnych zabójców, ocalić miasto mogą jedynie utalentowani artyści Circus Electrique.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

W Epic Games Store dostępne są jeszcze dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie zgarnąć Cat Quest II oraz Orcs Must Die! 3.