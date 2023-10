Kolejna darmowa gra PC na GOG. Odbierz głośny tytuł w prezencie

W sklepie internetowym GOG wystartowała kolejna promocja na darmową grę. Przez najbliższe dni na platformie możecie zdobyć całkowicie bez żadnych opłat docenioną przez graczy przygodówkę. GOG w ramach prezentu rozdaje za darmo Blacksad: Under the Skin z 2019 roku. Tytuł Pendulo Studios zebrał pochlebne opinie od recenzentów, a teraz każdy chętny może sprawdzić tę grę.

Lata pięćdziesiąte – w Nowym Yorku znaleziono martwego właściciela klubu bokserskiego Joe’a Dunna. W tym samym czasie doniesiono o tajemniczym zniknięciu Roberta Yale’a, jego wschodzącej gwiazdy, który ma wejść na ring, by odbyć jedną z najważniejszych walk w swojej karierze. Sonia Dunn, córka Joe’a, która przejęła klub, musi sobie poradzić z problemami finansowymi. Dlatego zatrudnia prywatnego detektywa Johna Blacksada, by zbadał zniknięcie Yale. Ta mroczna sprawa zaprowadzi naszego detektywa do najciemniejszych i najbardziej ponurych kątków Nowego Jorku.

Kolejna darmowa gra na GOG

Aby odebrać darmowe Blacksad: Under the Skin, udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Zdobądź za darmo”. Następnie na głównej stronie sklepu znajdziecie baner, dzięki któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta twa tylko do 30 października.